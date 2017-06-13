Собянин: митинг 12 июня - «подлая провокация»

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал антикоррупционный митинг 12 июня в столице «подлой провокацией».

Московский градоначальник отметил, что «только чудом никто не пострадал».

«Нам всем повезло, что обошлось без крови», - цитирует Собянина Интерфакс. Мэр подчеркнул, что «полиция и ОМОН действовали профессионально и правильно», и «другие действия правоохранительных органов могли бы привести к непредсказуемым последствиям».

Более чем в 200 российских городах 12 июня прошли антикоррупционные митинги. В Москве власти согласовали с организаторами антикоррупционного митинга провести акцию на проспекте Сахарова. Но вечером 11 июня Алексей Навальный объявил о переносе митинга на Тверскую. Как он объяснил, все подрядчики из-за угроз отказались ставить на проспекте Сахарова оборудование.

По официальным данным, в Москве были задержаны 150 человек. По информации «ОВД-Инфо», на акции задержали более 800 участников. Навального задержали сразу при выходе из дома. Он даже не успел добраться до Тверской. По мнению Собянина, инициаторы акции «намеренно пошли на опасную провокацию». Суд приговорил Навального к 30 суткам ареста.

Дмитрий Песков сказал журналистам, что в ряде городов протестные акции прошли мирно, а в других, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, не обошлось без провокаций.