В Петербурге студентку арестовали на пять суток и оштрафовали за митинг 12 июня

В Петербурге в понедельник поздно вечером началось рассмотрение дел участников несанкционированного антикоррупционного митинга, задержанных 12 июня на Марсовом поле.

В Дзержинском районном суде признали виновной студентку. Девушку обвинили в нарушении КоАП РФ (административное правонарушение) и приговорили к пяти суткам ареста и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

"Я просто была на митинге, ничего не кричала. Попала в кольцо ОМОНа, и меня задержали, когда я пыталась выйти. Сейчас меня везут в 29-й отдел полиции, где я должна будут находиться во время ареста", — цитирует девушку корреспондент ИА "Росбалт".

По словам девушки, она первый раз была на несанкционированной акции. Суд прошел без адвоката, на нем присутствовали "только судья и секретарь". Студентка намерена обжаловать решение суда.