Стоун рассказал, что при общении с Путиным мог задать ему любой вопрос

Американский режиссёр Оливер Стоун, снявший фильм "Интервью с Путиным", рассказал, что в процессе общения с российским лидером мог задать ему любой вопрос.

По словам Стоуна, Путин мог согласиться на интервью с ним, потому что был знаком с его работами в кинематографе, на решение российского президента повлияли фильмы "Взвод" и "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе".

В интервью накануне показа фильма о Путине режиссёр сказал в интервью Los Angeles Times: "Ни один из вопросов не был запрещён, их не нужно было просматривать заранее. Всё было полностью под моим контролем".

Владимиру Путину Стоун задавал вопросы на разные темы. Он ответил на вопрос о желании стать царём. Российский лидер впервые рассказал о своих внуках. Стоун впечатлен тем, как российский лидер отстаивает интересы своей страны России.