Стоун: ни один американский президент не работал так, как Путин

Американский режиссер Оливер Стоун, снимающий фильм о президенте РФ Владимире Путине, впечатлен тем, как российский лидер отстаивает интересы своей страны России. "Путин — истинный сын России", - сказал Стоун в интервью газете The New York Times.

По мнению режиссера, глава российского государства в своей преданности работе похож на Джимми Картера, бывшего главой Белого дома с 1977 по 1981 годы. "Я восхищаюсь дисциплинированностью Владимира Путина, способностью выполнять работу на протяжении 16 лет, его выносливостью, тем, как он работает. Насколько я знаю, ни один американский президент так не работал", — подчеркнул Оливер Стоун.

Стоун задавал российскому лидеру вопросы на самые разные темы. Путин впервые признался, что у него есть внуки. Но дедушке-президенту не хватает времени поиграть с маленькими внучатами. Путин рассказал, хочет ли он стать царем.

Президент заявил, что относится с некоторой симпатией к американскому сенатору Джону Маккейну.

Документальный фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным" выйдет в эфир в ближайщие дни.