Оппозиционного политика Алексея Навального, сторонники которого решили внезапно перенести антикоррупционную акцию с проспекта Сахарова на Тверскую улицу, задержали в подъезде собственного дома.

Об этом сообщила в твиттер-аккаунте его супруга Юлия.

После мирного задержания Навального повезли в отделение полиции для составления административных протоколов. Речь идет о двух статьях: ч.8 ст.20.2 (повторное нарушение правил организации митингов) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ.

Московские власти не могут понять, почему оппозиция перенесла место санкционированной акции. Прокуратура столицы заранее предупредила Навального о возможных последствиях таких действий. В МВД предостерегли митингующих, что их могут подстерегать провокации и просили людей не выходить на несогласованный митинг во избежание задержаний. И действительно, в Москве и Санкт-Петербурге уже сообщают о первых задержанных.



