Прокуратура предупредила Навального о возможных последствиях переноса акции

Прокуратура Москвы подготовила Алексею Навальному предупреждение в связи с переносом несогласованной акции на улицу Тверскую. В документе говорится, что любые попытки провести несогласованное мероприятие будет прямым нарушением закона.

Это означает, что правоохранительные органы будут вынуждены принять все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан.

Проведение митинга на проспекте академика Сахарова уже было согласовано с московскими властями, но незадолго до проведения мероприятия Навальный решил перенести место его проведения на Тверскую улицу. В полиции предупреждают, что ответственность за обеспечение безопасности участников мероприятия возлагается законом в том числе и на его организаторов. Официальным организатором антикоррупционного митинга 12 мая выступает директор ФБК Роман Рубанов.

Власти призывают москвичей не реагировать на провокации и не выходить на несогласованное мероприятие. В столице в этот день запланировано много других интересных мероприятий.



