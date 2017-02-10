Отец Дианы Шурыгиной уволился, чтобы охранять жену и детей

Стали известны новые подробности скандала, в центре которого оказалась студентка Диана Шурыгина. Как сообщается, отец девушки был вынужден уволиться, чтобы охранять жену и детей.

Он ушел с работы после суда. Теперь в семье работает одна мать. Отец же принял решение быть всегда рядом с семьей, чтобы прийти на помощь в любую минуту.

Ранее «АН»-онлайн» уже писали, что на мать Дианы Шурыгиной было совершено нападение. По всей видимости, женщину караулили возле дома. Неизвестный напал на нее, когда она вышла в магазин. Он ударил женщину по лицу и оторвал капюшон куртки, сообщает life.ru.

Напомним, что приятель девушки, которого обвинили в изнасиловании, попал в тюрьму. После этого на девушку была устроена настоящая травля в соцсетях.