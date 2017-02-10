Мать Дианы Шурыгиной избили возле дома

Мать скандально известной студентки Дианы Шурыгиной заявила в полицию об избиении. Она рассказала, что неизвестный напал на нее, когда она пошла в магазин.

По словам женщины, злоумышленник ударил ее по лицу и оторвал капюшон куртки. Также она рассказала, что до этого получала угрозы. Женщина считает, что произошедшее связано с изнасилованием ее 16-летней дочери.

Ранее «АН»-онлайн» уже писали, что родители освободили дочь от занятий в колледже из-за травли, устроенной в соцсетях на девушку, которую прозвали "Шкурыгиной". Они побоялись, что на нее могут напасть, сообщает life.ru.

Напомним, что 21-летний приятель девушки попал в тюрьму по обвинению в изнасиловании на вечеринке. Однако, по словам очевидцев, Диана сама много выпивала и приставала к парням, а затем уединилась с одним из них.