В России выдают микрозаймы под 7000% годовых

Ранее “АН-онлайн” писали о жительнице Кировской области, которой выдали микрозайм под 2379 процентов годовых. Но как оказалось, это не самый вопиющий случай.

В России действуют микрофинансовые организации, которые выдают займы почти под 7000 процентов годовых, сообщил финансовый омбудсмен Павел Медведев в беседе с корреспондентами “Ленты.ру”. Согласно индивидуальным условиям договора, процентная ставка с первого дня по второй день срока займа включительно составляет 6750,68 процента годовых, а вот с третьего по тридцатый - 53,58 процента. Таким образом, законодательство, запрещающее устанавливать ставки выше, чем указывает Центробанк, формально соблюдено, но человек, решивший досрочно погасить займ, столкнется с огромными процентами.

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