В Кировской области выдали микрозайм под 2379% годовых

Жительница города Омутнинска Кировской области, оформившая микрозайм, а затем продлившая действие договора, обнаружила, что выплачивать ей придется несопоставимо огромную сумму.

Дело в том, что, как оказалось, займ ей выдали под 2379 процентов годовых.

Началось все с того, что летом минувшего года женщина оформила займ на двадцать дней под 292 процента, а затем заключила соглашение о продлении срока выплаты. Проценты по этому соглашению возросли почти в восемь раз - и это при том, что согласно российскому законодательству стоимость потребительского кредита не может превышать рассчитанное Центробанком среднерыночное значение более чем на треть. Летом прошлого года ставка составляла 795% годовых.

Осознав, что произошло, женщина обратилась в прокуратуру. В результате процентную ставку снизили, а сотрудника, допустившего нарушение, привлекли к ответственности.