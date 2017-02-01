ПФР отреагировал на информацию о повышении пенсионного возраста в России

В Пенсионном фонде России прокомментировали сообщения, которые сегодня появились в СМИ. Они касаются реформы, которая уже давно будоражит общественность. Речь идет о повышении пенсионного возраста в нашей стране.

Как рассказали в ПФР, им не поступало поручений от правительства об определении расходов на выплаты пенсий в случае реформы. Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в России может быть увеличен пенсионный возраст. При этом сообщалось, что правительство уже приняло соответствующее решение, остается лишь определить, в какие сроки проводить реформу и до какой границы поднять возраст, сообщает ria.ru.

Напомним, что сейчас женщины выходят на пенсию в возрасте 55 лет, мужчины – в 60 лет. Однако разговоры о том, что пенсионный возраст надо увеличить, ведутся уже давно.