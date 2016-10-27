Владимир Путин сообщил, как уйдет на пенсию

На международном Валдайском форуме зашла речь о том, как и когда Владимир Путин выйдет на пенсию и что он об этом думает. Путин на это заявил, что пока он еще не на пенсии, но ответит на вопрос честно…

Глава России вообще считает, что на Валдайском форуме надо отвечать откровенно, иначе дискуссия иссякнет, став пресной, передает РБК.

Путин сказал, что на пенсию выйдет, как и все, когда для этого настанет время, но пока он – не пенсионер, а руководитель огромной страны и ему не пристало отвечать несдержанно и проявлять излишнюю агрессивность (лидер страны отметил, что «агрессивность» - вообще не его стиль).

СМИ подсчитали, что пенсионное пособие Путина по выходу на заслуженный отдых может составить порядка более 536 тыс. руб. в месяц, то есть 75% от зарплаты действующего главы России.