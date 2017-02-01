Правительство РФ решило повысить пенсионный возраст – СМИ

Правительство РФ окончательно решило повысить пенсионный возраст. На данный момент лишь обсуждаются детали предстоящей реформы.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на «Известия», которые опираются на данные источников, близких к правительству. Как стало известно, рассматривается два проекта. Согласно первому пенсионный возраст женщин может быть увеличен до 63 лет, мужчин – до 65 лет. При этом предполагается внедрять новшество постепенно. Ежегодно поднимать пенсионный возраст на полгода.

По второму проекту предлагается уравнять возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин до 63 лет. Один из аспектов, который на данный момент находится в обсуждении, касается сроков объявления о нововведении. Не исключено, что это произойдет после выборов в следующем году.

При этом в Минтруде утверждают, что решение о повышении пенсионного возраста еще не принято. То же самое говорит пресс-секретарь вице-премьера Ольги Голодец. На сегодняшний день возраст женщин, в котором они выходят на пенсию, составляет 55 лет, мужчин – 60 лет.