Сотрудникам Росгвардии увеличили пенсию

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсия сотрудников Росгвардии повышается.

С 1 февраля будущего года ежемесячная доплата к пенсиям гвардейцев составит 4900 рублей. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. Отмечается, что повышение пенсий коснется военных, сотрудников МВД, противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков, а также учреждений уголовно-исполнительной системы.

Уточняется, что соответствующие изменения были внесены в указ президента РФ Владимира Путина от декабря прошлого года.