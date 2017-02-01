Ученые научились вычислять персональную информацию о пользователях соцсетей

Думаете, что не указали личные данные на своей странице в соцсетях, и они останутся в секрете? А вот и нет. Ученые из многих стран мира работают над тем, чтобы составить наиболее полную картину о владельцах аккаунтов.

Математики из Санкт-Петербурга вместе с коллегами из Сингапура научились с потрясающей точностью определять семейное положение пользователей. Для этого они создали специальный алгоритм. Он позволяет получать персональную информацию о человеке по «лайкам» и постам на его странице. Причем чем больше соцсетей, в которых пользователь имеет свой аккаунт, тем выше точность получаемой информации о нем, сообщает ria.ru.

Ученые надеются, что их открытие будет иметь практическую пользу. В частности, поможет находить потенциально опасных для общества людей или пользователей, склонных к суициду.