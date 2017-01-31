Ученые доказали, что окружающий нас мир – всего лишь иллюзия

Сенсационное открытие сделала международная группа ученых. Она смогла доказать, что наша Вселенная может быть голограммой. Правда, очень сложной и довольно обширной.

Теория о том, что весь мир, который нас окружает – всего лишь иллюзия, появилась давно. Однако лишь сейчас благодаря компьютерным технологиям ученые смогли ее доказать и обосновать. Они создали 3D-модель, которая показывает, что все предметы вокруг нас состоят из вибрирующих струн, сообщает tvzvezda.ru.

По словам астрофизика Университета Саутгемптона Костаса Скендериса, наше представление о трехмерном пространстве может быть ошибочно. На самом деле не исключено, что все, что мы видим и слышим, исходит из плоского двумерного поля.