Почта России предлагает подписку на любимые издания по ценам прошлого года

Клиентам Почты России предлагают с 1 февраля по 31 марта выписать любимые издания по ценам прошлого года.

Оформление подписки на второе полугодие текущего года можно осуществить в любом из 42 тысяч почтовых отделений страны, а также это можно сделать на сайте podpiska.pochta.ru и при помощи мессенджера Viber. Уточняется, что можно подписаться не только самому, но сделать подарок любому человеку в том или ином регионе РФ.

Согласно информации, предоставленной Почтой России, тарифы на доставку и перевозку подписных изданий сохранятся на уровне 2016 года и не будут повышаться. Кроме того, останутся все льготы и скидки для населения.

И, конечно же, воспользуйтесь акцией и не забудьте подписаться на "Аргументы недели"!