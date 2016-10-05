“Почта России” пожаловалась на убытки от подделки марок

“Почта России” приняла решение приостановить продажу марок, выпущенных ИТЦ “Марка”, в связи с тем, что они с легкостью поддаются подделке. Свои убытки по доставке корреспонденции "Почта России” оценивает в несколько миллиардов рублей.

Гендиректор “Почты России” Дмитрий Страшнов уже подписал соответствующее распоряжение, согласно которому прекращаются продажи четырех марок издательско-торгового центра. В начале 2016 года представитель “Почты” заявил, что за пять лет убыток службы составил 28 миллиардов рублей, из которых около десяти - ущерб от поддельных марок.

В настоящее время у стандартных почтовых марок обычно хорошая степень защиты. Тем не менее именно они подделываются чаще всего.

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

См. все новости дня