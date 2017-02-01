Совбез ООН поддержал позицию Украины по ситуации в Донбассе

На закрытом заседании ООН по проблеме Донбасса собравшиеся согласились с позицией украинской стороны касаемо того, что ситуация чрезвычайно сложная и опасная. Ранее «АН-онлайн» сообщали про обострение конфликта.

ВСУ и ополченцев ДНР и ЛНР и опасности для местного населения Донбасса. Члены Совбеза ООН единодушно осудили применение оружия в зоне противостояния как противоречащее выполнениям Минских договоренностей. Заявление Украины по поводу критического обострения противостояний и ополченцеви опасности для местного населения. Члены Совбеза ООН единодушно осудили применение оружия в зоне противостояния как противоречащее выполнениям Минских договоренностей.

При этом Совбез ООН поддерживает политику защиты суверенитета Украины и ее территориальной целостности и призывает прекратить огонь, пишет «КоммерсантЪ».