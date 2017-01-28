Автомобиль стритрейсерши Мары Багдасарян задержали в Москве сотрудники ДПС.

Машина, в которой девушка ехала в качестве пассажира, нарушила правила дорожного движения. Инцидент случился на Университетском проспекте в столице. Как сообщает сегодня ТАСС, Багдасарян возвращалась из отдела полиции после опроса. Водитель автомобиля был доставлен в отдел для разбирательств. Позже сотрудники ДПС составили протокол об административном правонарушении и отпустили человека.

Отмечается, что случившееся не имеет прямого отношения к "гонщице" Маре Багдасарян, однако машина принадлежит именно ей.