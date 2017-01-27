Крокодил Московского зоопарка заподозрен в связях с Гитлером

Крокодила по имени Сатурн привезли в тогдашний зоопарк СССР прямиком из Германии в 1946 году и этого факта хватило известному писателю, чтобы заподозрить пресмыкающееся в связях с Адольфом Гитлером.

Автор гипотезы о крокодильих связях – писатель Борис Акунин. Наверняка писатель пошутил в своем блоге, но поскольку в каждой шутке есть доля правды, шутку решили прокомментировать в Московском зоопарке, передает РЕН ТВ.

Пресс-служба зоопарка отметила, что верить Акунину в его предположении нельзя. А кому тогда верить? Крокодил Сатурн безмолвствует и, чисто теоретически, мог даже видеть лидера Третьего Рейха. Крокодил Сатурн жил в Германии несколько лет, пока его не вывезли в СССР, так что алиби у него нет.