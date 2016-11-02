В Московский зоопарк едут китайские панды

В Московском зоопарке намерены построить новый павильон под названием «Китай». Об этих планах сообщила 2 ноября директор заведения Светлана Акулова. Известно, что в павильоне разместят животных из Поднебесной.

В настоящее время архитекторы завершили разработку 3D-модели будущего павильона, передает ТАСС.

Известно, что «Китай» будет соседствовать с оранжереей, там, где сейчас находится детская площадка, которая, как заметило руководство зоопарка, популярностью не пользуется. Под павильон отдадут и площадку временной автопарковки.

Акулова сообщила, что павильон «Китай» построят трехъярусным, в виде китайской пагоды. В этом павильоне посетители полностью ощутят китайскую природу. Здесь будут китайская флора, птицы и животные - в первую очередь, конечно, китайские красные панды. Обещают завезти и гигантскую саламандру. Известно, что голубая сорока для отдела птиц уже доставлена.