Из московской квартиры охранника «Газпрома» украли унитаз за 200 тысяч рублей

С необычным заявлением обратился в полицию сотрудник службы безопасности «Газпрома». Мужчина пожаловался, что у него украли… унитаз. И попросил найти тех, кто покусился на этот очень нужный в быту предмет.

Как стало известно, охранник холдинга купил квартиру в Новой Москве и затеял в ней ремонт. Для отделки помещений он нанял мигрантов, которые активно приступили к работе. Однако, вернувшись в очередной раз домой, хозяин не обнаружил в квартире рабочих. Причем, бесследно исчезнув, те прихватили с собой унитаз и несколько деталей от сантехники, сообщает life.ru.

По оценкам пострадавшего, сумма причиненного ущерба составила двести тысяч рублей. На данный момент полиция пытается найти воришек. Пока, правда, безуспешно.