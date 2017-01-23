Бензин по талонам продают в Магадане

Далекое и, казалось бы, уже забытое прошлое вернулось в Магаданскую область. Здесь вспомнили практику реализации товаров по талонам. Только на этот раз речь идет не о продуктах питания, а о бензине АИ-95.

Как сообщается, ограничение в области ввели временно и на всякий случай. В регионе достаточно запасов горючего, и на данный момент дефицита нет, сообщает РЕН ТВ. Однако, как только стало известно, что сломался танкер, который поставлял в область нефтепродукты, решили, видимо, перестраховаться. Ведь никто не знает, когда устранят поломку.

При этом местные власти ввели строгий контроль за стоимостью бензина, чтобы недобросовестные игроки рынка не воспользовались сложившейся ситуацией и не взвинтили цены.