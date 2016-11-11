В России хотят ужесточить контроль за качеством бензина на АЗС

В «Единой России» предлагают ужесточить контроль за реализуемым в нашей стране бензином. Как сообщил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен, он уже направил запросы в такие службы, как Роспотребнадзор и Росстандарт. В них он просит пояснить, каким образом соблюдается порядок на заправках.

По словам депутата, сейчас в России проводят проверку качества топлива и работы АЗС раз в три года. При этом инспектора предупреждают о своем приходе. Тен считает, что контроль надо усилить. И уж, как минимум, не сообщать о том, когда нагрянут с проверкой. Также депутат полагает, что контроль надо осуществлять не с определенной периодичностью, а по мере необходимости.

Как рассказал Сергей Тен, общественные организации проводили свое исследование. Они отобрали пробы бензина в ряде российских регионов и отдали их на экспертизу. В итоге выяснилось, что чуть ли не половина топлива является контрафактным и продается без уплаты акцизов.

По словам депутата, из-за этого теряются миллиарды рублей, которые могли бы пойти на строительство и ремонт дорог.