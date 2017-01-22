Более миллиона россиян переселят из аварийного жилья в 2017 году

Действие программы по переселению россиян из аварийного жилья заканчивается в 2017 году. Из квартир, признанных аварийными до 1 января 2012 года, предстоит переехать миллиону наших соотечественников.

О ситуации с аварийным жильем говорил на съезде «Единой России» первый заместитель председателя профильного комитета российской Госдумы Александр Сидякин.

Наступивший год станет показательным в ситуации с аварийным жильем в России и для программы, которая борется за улучшение жилищного комфорта россиян, считает Сидякин. Депутат озвучил еще одну цифру: по упомянутой программе уже переселено из аварийного жилья 400 тысяч человек. Получается, что работа по переселению только началась, если порядка миллиона граждан остаются в непригодном жилье. Но народный избранник заверил, что все будет выполнено.