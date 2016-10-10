Реформа ЖКХ: как проходит переселение граждан из аварийного жилья

В понедельник в редакцию газеты "Аргументы недели" поступил информационный бюллетень о реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда по состоянию на 1 октября текущего года.

Согласно данным информационной системы "Реформа ЖКХ", в соответствии с Указом Президента России №600 от 7 мая 2012 года "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" в период с 2014 по 2017 год следует переселить 733,23 тыс. человек из аварийного жилья площадью 11,4 млн. кв. м. Уточняется, что расселению с участием средств фонда ЖКХ подлежит 10,09 млн. кв.м.

За прошедшее с момента издания указа время из аварийного жилья площадью 6,38 млн. кв. м. были переселены уже 409,2 тыс. человек - это 55,80 % от общего количества граждан, которых следует переселить до будущего года.