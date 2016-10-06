Российские коммунальщики придумали, как переселить граждан из ветхого жилья

С 5 по 7 октября 2016 года в Новосибирске собрались коммунальщики со всей страны в рамках Всероссийского совещания «Эффективное управление ЖКХ в целях создания благоприятных условий проживания граждан».

В совещании принимают участие представители федеральных органов власти, руководители субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, жилищно-коммунальных предприятий, научных и проектных организаций, а также производители строительных материалов и технологического оборудования из 76 субъектов России.

Фонд содействия реформированию ЖКХ отмечает, что особое внимание собравшиеся уделили механизмам переселения граждан из аварийного жилищного фонда, который таковым признан после 1 января 2012 года.

В ходе «круглого стола» было разработано три сценария переселения граждан из аварийного жилищного фонда, чтобы обеспечить финансирование данных мероприятий.

Первый сценарий – это переселение граждан с использованием действующих механизмов финансирования и предоставления жилья на правах социального найма или собственности. На реализацию этого плана нужно потратить порядка 12,4 трлн. рублей - из них около 6,2 трлн. рублей даст федеральный бюджет, остальные – за счет регионов.

Второй сценарий: 50% долевое финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда за счет средств федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов РФ. Такой вариант потребует 4,9 трлн. рублей: средства федерального бюджета составят 2,44 трлн. рублей, а бюджетов субъектов РФ - 2,44 трлн. рублей. При этом экономия средств бюджетов за счет повторного использования высвободившихся жилых помещений во вновь построенном жилье составит 3,93 трлн. рублей.

И третий сценарий фактически является дополнением ко второму: возврат в долгосрочной перспективе (30 лет) субъектами Российской Федерации средств финансовой поддержки, полученной из федерального бюджета, за счет платы за наем жилья, предоставленного гражданам взамен аварийного.

Этот сценарий потребует 6,5 трлн. рублей, из них федеральные средства - 2,4 трлн. рублей.

Специалисты Фонда ЖКХ считают наиболее оптимальным третий сценарий.