В Кремле прокомментировали сворачивание бизнеса Порошенко в Липецке
20 января 2017, 16:29 [ «АН-онлайн» ]
Сегодня руководство липецкой кондитерской фабрика Roshen, принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко, объявило о закрытии производства, объяснив это «политическо-экономическими причинами».
Эту новость не оставили без внимания даже в Кремле. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, фабрика Roshen в Липецкой области могла продолжать работу, а решение закрыть ее находится в компетенции владельцев, передает ТАСС. Если акционеры компании «принимают такое решение, это их суверенное решение», заявил представитель Кремля.
Производство будет остановлено в апреле, 700 сотрудникам придется искать новую работу.
Ранее в отношении фабрики возбудили уголовное дело о неуплате налогов, имущество предприятия было арестовано. Фабрика Roshen была передана в трастовое управление Rothschild Trust. После избрания президентом Петр Порошенко обещал продать предприятие, но так и не нашел покупателей.
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