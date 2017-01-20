Порошенко закрывает свою российскую фабрику

Кондитерская фабрика Roshen в Липецке, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, закроется в апреле.

Как рассказали в руководстве ОАО «ЛКФ «Рошен», данное решение было принято в связи с тем, что в сложившихся условиях нет смысла продолжать работу. Ранее в отношении фабрики возбудили уголовное дело о неуплате налогов, имущество предприятия было арестовано.

В настоящее время на фабрике работают около 700 человек. При увольнении им будут выплачены предусмотренные законодательством пособия.

Петр Порошенко обещал продать липецкое предприятие при избрании президентом Украины в 2014 году. Впоследствии он неоднократно заявлял, что нашел покупателей для фабрики, однако сделка так и не состоялась.

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