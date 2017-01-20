Желтый уровень опасности объявили в Москве

В пятницу, 20 января, желтый уровень опасности из-за ветра был объявлен в Москве.

Синоптики Гидрометцентра России отметили, что сегодня погода в столице является потенциально опасной для людей. Как сообщает Агентство городских новостей Москва, в городе ожидается западный и северо-западный ветер с порывами до 7-12 м/с, а местами и до 13-18 м/с.

Что касается температуры, то столбик термометров в Москве не опустится сегодня ниже -5 градусов, а по области - ниже -8 градусов.