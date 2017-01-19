Минобороны заявило, что в России разработано гиперзвуковое оружие

В Министерстве обороны сообщили, что российская армия стоит на пороге научно-технической революции. В частности военным удалось создать уникальное супероружие.

О новшестве рассказал заместитель министра обороны России. Юрий Борисов заявил, что подошла к завершению разработка гиперзвукового оружия, сообщает tvzvezda.ru.

Он отметил, что новинка требует принципиального иного подхода. Имеется в виду использование новых материалов и систем управления. Также он отметил, что речь идет об абсолютно другой среде. По его словам новое оружие способно действовать в плазме.

Также Борисов добавил, что таких результатов удалось достичь благодаря содействию Минобороны и Российской академии наук.