Россиян могут заставить платить налог на сбор грибов и ягод

В России могут ввести новый налог, который до этого региональные чиновники уже пытались предложить. На этот раз с подобной инициативой выступил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

Как стало известно, предлагается обложить налогом любителей пособирать грибы и ягоды. Об это сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на "Московский комсомолец". Стали даже известны предполагаемые суммы разрешения на сбор даров природы. Так, грибников могут заставить платить шесть тысяч рублей. Любителям ягодного лакомства, возможно, придется раскошелиться на четыре с половиной тысячи рублей. Причем, уточняется, что речь идет о частных лицах.

Ранее губернатор Владимирской области уже выступала с подобной инициативой. Правда, она предлагала выдавать лицензии на сбор грибов и ягод в промышленных масштабах.