Весьма необычно проводили Барака Обаму с его поста московские активисты. Они утроили акцию около здания посольства США, которое находится в столице.

Примерно десять человек развернули плакат, на котором была выполнена надпись на иностранном языке. В переводе на русский она гласила: «Обама, гори в аду». При этом активисты зажгли файеры. В ходе акции они также выкрикивали тот же лозунг, что был изображен на плакате, передает ria.ru.

Сообщается, что данное мероприятие было приурочено к уходу Барака Обамы с занимаемого поста. Акция прошла мирно. Никто из ее участников не был задержан правоохранительными органами.