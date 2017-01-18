Известная певица сообщила в соцсетях о трагедии, которая произошла в ее семье. Наташа Королева написала, что в Киеве умерла ее бабушка.

Смерть родственницы сильно потрясла звезду. Также сильно огорчает Королеву то, что она не может приехать на Украину, чтобы попрощаться с родным человеком. Певица написала в соцсетях, что у нее нет возможности прилететь и похоронить бабушку.

Напомним, что в прошлом году СБУ запретила Наташе Королевой въезд на территорию Украины. Ограничение было наложено на пять лет. Также сообщалось, что певица попыталась оспорить данное решение в суде, но пока ей это не удалось.









Фото: instagram.com