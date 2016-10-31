Наташу Королёву попросили спеть оскорбительную песню про Путина

О том, что знаменитой певице Наташе Королевой запретили въезжать на территорию Украины в течение пяти лет, уже сообщалось ранее в СМИ. В СБУ посчитали, что деятельность звезды может нанести урон безопасности «незалежной».

Однако украинский журналист Дмитрий Корчинский написал в своем аккаунте в соцсети, что Наташа Королева сможет все-таки приехать на родную землю, если выполнит ряд условий. Среди них – исполнение песни, которая была бы оскорбительной для российского президента, сообщает life.ru.

Бабушка звезды очень сильно переживает по поводу запрета, наложенного на внучку. А еще она боится, что никто не сможет ее даже похоронить. Старушка, проживающая на данный момент в Киевской области, думает покинуть Украину и уехать к родным в Россию.