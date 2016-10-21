Украина запретила въезд на свою территорию Наташе Королёвой

Весть о том, что известная певица теперь не сможет приехать на Родину, грянула как гром среди ясного неба. У Наташи Королевой уже запланирован концерт в украинской столице, который должен пройти в декабре. Но, видно, не судьба.

Ошарашила звезду служба безопасности Украины. Документ, запрещающий певице въезжать в «незалежную», был опубликован в Facebook. Его разместил на своей странице Дмитрий Корчинский, лидер украинской националистической организации "Братство", сообщает life.ru.

Не смутило инициаторов такой меры даже то, что Наташа Королева родилась в Киеве, а ее мама является заслуженной артисткой Украины.