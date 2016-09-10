МИД Украины разрешит выборы в Госдуму России на территории российских дипломатических миссий, только если Россия не будет проводить выборы в Крыму и исключит крымчан из списков кандидатов.

Выборы в Госдуму России пройдут 18 сентября. Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину проинформировать Россию о невозможности проведения выборов в Госдуму на украинской территории. В свою очередь официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила о невозможности проведения выборов в Госдуму на территории Крыма.

Крым присоединился к России по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.