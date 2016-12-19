Наташа Королёва оспаривает в суде решение СБУ о запрете на въезд

Певица Наташа Королева не согласилась с тем, что ее лишили права на въезд на территорию Украины сроком на пять лет. Она решила оспорить данное решение.

Певица обратилась в киевский суд с просьбой снять с нее запрет, наложенный ранее СБУ. Королева считает, что ее незаконно подвергли данному ограничению. Артистка рассказала, что ее адвокаты пытаются решить данный вопрос в Киеве, пишет life.ru.

Ранее сообщалось, что бабушка звезды сильно переживает по поводу случившегося. Прошла информация, что она даже подумывает о переезде к внучке в Россию. Стало известно, что Наташа Королева опровергла это. Она рассказала, что бабушка хочет быть похороненой в родной земле.