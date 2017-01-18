В Челябинске написана книга о казачьей эмиграции 1920-1940-х годов

Челябинец Александр Худобородов доктор исторических наук профессор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, более 20 лет специализирующийся на истории казачьей эмиграции, в минувший понедельник сдал в печать рукопись своей новой книги «Российское казачество на чужбине 1920-1940 годы», посвященной первой волне политической эмиграции. Малоизвестной проблеме в российской исторической науке.

Профессор Худобородов, известен тем, что первым в нашей стране в 90-е годы прошлого века защитил докторскую диссертацию «Российское казачество в эмиграции 1920-1945 годы. Исторические, социальные, политические и военные проблемы».

После него всего двое ученых: один в Москве, а второй на Кубани проводили подобные исследования. Но следует оговориться, что только Худобородов, сумел собрать поистине уникальные сведения об эмигрантах- россиянах, представлявших все казачьи войска России. Книга, издается малым тиражом, на деньги автора. Презентация книги намечена уже на второе февраля. И ее выход, несомненно, станет заметным событием в жизни казаков России и зарубежья. А ее 180 экземпляров просто обречены в первый же день стать библиографической редкостью…









Что мы знаем о людях, вынуждено эмигрировавших из нашей страны? До обидного мало. Американский писатель Уильям Чепин-Хентингтон в своей книге «Россия - вне России» (Бостон, 1933) крайне уважительно писал о русской политической эмиграции первой волны: «Эта нация одна из самых, вероятно, культурных в мире... У этой нации нет правительства. Столица ее - Париж, ее дипломатический центр - Женева.... Нет у нее и парламента, но у народа этого имеются все оттенки политической мысли - от монархизма до социализма включительно. Только коммунистов, которым объявлена анафема, нет. Половина ее населения состоит из бывших военных, но она не имеет постоянной армии.

Граждане этой нации имеют свои школы, дабы дети их не забывали благородного своего языка и блистательной традиции предков. На каждых шесть мужчин в этой нации приходится один с высшим образованием. Талантливейшие ее музыканты, актеры и художники творят неустанно, причем творчество их предназначено не, только для своих сограждан, но и для всего мира, и такова в ней жажда знаний, таков интерес к мировой политике, что число издающихся в ней печатных органов прямо- таки невообразимо».

Александр Леонидович уверен, что сегодня, когда так много говорят о возрождении российского казачества, современным казакам надо, как можно больше и подробнее знать правду о своих предках, живших во времена самого, наверное, трагического разлома. Тем более, что в определенных кругах вновь становится популярной версия становления казачества, как самостоятельного этноса…



