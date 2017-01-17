Ильдар Дадин хочет назад в Карелию

Во вторник, 17 января, стало известно, что активист Ильдар Дадин, который ранее был осужден, хочет попасть назад в Карелию.

Общественный деятель уже обратился в Общественную наблюдательную комиссию Алтайского края с просьбой о переводе в карельскую колонию. Как сообщает "Дождь", ссылаясь на представителя региональной ОНК Алексея Белоуса, Ильдар Дадин беспокоится о тех заключенных, которых в его присутствии пытали в той колонии. Активист убежден, что в настоящий момент повышенное внимание к его персоне может помочь положительным образом повлиять на эту чудовищную ситуацию.

Дадин также надеется привлечь сотрудников ФСИН к ответственности за то, что они переводом в колонию на Алтае разорвали его связи с родными людьми.