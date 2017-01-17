Во вторник, 17 января, замглавы Минздрава Татьяна Яковлева заявила, что в ведомстве сейчас обсуждают вопрос о предоставлении возможности автомобилям "скорой помощи" права таранить машины, не уступающие дорогу.

Законодательство, по мнению Татьяны Яковлевой, следует в настоящий момент ужесточать, поскольку водители, которые не пропускают машины "скорой помощи", совершают почти умышленное убийство.

Как сообщает ТАСС, в Минздраве сейчас также ведутся дискуссии с пациентским сообществом и общественностью по поводу ужесточения ответственности за препятствование проезда машинам медиков.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что наказание за создание помех автомобилю "скорой помощи" может быть ужесточено до уголовной ответственности.