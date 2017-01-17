В то врем, как непродовольственные ритейлеры пребывали в шоке от низкой посещаемости магазинов перед Новым годом, интернет-продавцы подсчитывали прибыль. Онлайн-заказы сыпались как из рога изобилия.

«Яндекс.Маркет» подсчитал, что с 1 по 9 января россияне сделали на 50% больше онлайн-покупок, чем год назад, сообщает РБК. Статистика приведена по самым популярным категориям товаров, которые пользовались наибольшим спросом в новогодние праздники, это смартфоны, видеорегистраторы, мелкая бытовая техника и электроника.

Еще больший спрос был зафиксирован на одежду, обувь, аксессуары, косметику и парфюмерию - более чем в два раза. Товары для хобби покупали в новогодние праздники вдвое чаще, а продажи украшений и бижутерии выросли почти в три с половиной раза.

Еще в конце прошлого года ритейлеры выступили с предложением сократить время работы магазинов из-за низского спроса.