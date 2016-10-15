Ритейлеры предлагают сократить время работы магазинов

Ритейлеры предлагают Минпромторгу сократить время работы непродовольственных магазинов, в том числе магазинов одежды и обуви, на законодательном уровне. Соответствующее письмо направлено в Минпромторг РФ.

Письмо с предложением законодательно сократить время работы непродовольственных магазинов передал в Минпромторг глава второй по величине российской обувной сети Zenden Андрей Павлов, передает kommersant.ru.

В Национальной ассоциации сетевой торговли предлагают министерству разработать «закон о времени работы непродовольственных магазинов». Ритейлеры сообщают, что оптимальное время работы магазинов - с 11.00 до 21.00, тогда ка сейчас большинство непродовольственных супермаркетов работает с 10.00 до 22.00. В Минпромторге РФ подтвердили, что такое предложение обсуждается.

Ритейлеры полагают, что сокращение рабочего времени магазинов привлечет трудоспособное население в сферу производства и качественно улучшит ситуацию с заторами в российских городах, а еще эта мера принесет городскому бюджету порядка 32 млрд руб. экономии ежегодно только от сокращения лишних затрат на электроэнергию.