Низкая посещаемость магазинов перед новым годом ужаснула ритейлеров

Непродовольственные ритейлеры шокированы посещаемостью магазинов перед новогодними праздниками.

Обычно в это время россияне ходят в магазины очень много - покупают подарки близким и друзьям. В конце минувшего года, однако, все было иначе - в ряде магазинов посещаемость снизилась на 30%.

Продавцам помешала увеличить выручку замедлившаяся инфляция в стране. Как уточняет издание "Коммерсантъ", потребители в непростой экономической ситуации реже совершают импульсивные покупки и чаще заказывают вещи за границей.

Интересно, что на снижение продаж в российских магазинах указывает внезапно увеличившаяся маркетинговая активность ритейлеров. Скидок и промоакций во время каникул в конце прошлого и начале этого года было значительно больше, чем год назад, отмечает генеральный директор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров.