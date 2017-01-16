Кудрин посоветовал власти повысить пенсионный возраст с 2019 года

Алексей Кудрин высказался на тему пенсионной реформы в России.

По словам бывшего министра финансов, в настоящее время назрела необходимость в повышении пенсионного возраста. Это обусловлено неблагоприятной демографической динамикой в стране. Экс-чиновник считает, что власти должны пересмотреть пенсионный возраст уже в 2019 году, сообщает Life.

Ранее Кудрин заявлял, что возраст выхода на пенсию в России должен составлять 63 года для женщин и 65 лет для мужчин. В настоящее время российские женщины отправляются на заслуженный отдых в 55 лет, а мужчины – в 60.

О грядущем неизбежном повышении пенсионного возраста из-за старения населения говорят многие эксперты. Между тем, чиновники правительства пока такой вариант отметают.