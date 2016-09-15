Росстат призывает повысить пенсионный возраст

Глава Росстата Александр Суринов заявил, что необходимо повышать в России пенсионный возраст.

Он сообщил ТАСС, что к такому выводу пришел еще десять лет назад.

"Я знаю демографический прогноз, даже оптимистический. Мы просто не проживем — кто-то должен работать. Посмотрите на наших ближайших соседей, на Казахстан. Они это поняли", - цитирует агентство. При этом Суринов подчеркнул, что всё вышесказанное - только его личное мнение как гражданина, но не как государственного чиновника.

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