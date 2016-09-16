Пенсионный возраст в России повышаться не будет – Голодец

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец опровергла слухи о грядущем повышении пенсионного возраста в стране.

По словам Голодец, данный вопрос сейчас членами правительства не обсуждается. Кабмин озабочен другим – увеличением средней продолжительности жизни россиян. В настоящее время этот показатель достиг в России 72 года, что вице-премьер считает большим успехом. На достигнутом чиновники останавливаться не собираются. Как рассказала Голодец, через 3 года средняя продолжительность жизни должна перешагнуть за 75 лет.

О неизбежности повышения пенсионного возраста в России из-за сокращения количества трудоспособного населения в последнее время говорится все чаще. В число специалистов, поддерживающих эту меру, входит, в частности, глава Росстата Александр Суринов.

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