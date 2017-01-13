Стало известно, сколько жертв авиакатастрофы Ту-154 уже удалось опознать

Эксперты неустанно ведут работу по установлению личности погибших. И им уже удалось добиться немалых результатов. Стало известно о том, что на данный момент уже опознано свыше семидесяти жертв авиакатастрофы Ту-154.

Ранее уже сообщалось, что удалось опознать тело Елизаветы Глинки. Доктора Лизу похоронят на Новодевичьем кладбище. Церемония может пройти 16 января.

Помимо Глинки, удалось опознать всех погибших в катастрофе журналистов и десять членов экипажа. Также были идентифицированы тела Антона Губанкова, руководителя Департамента культуры Министерства обороны, и Валерия Халилова, художественного руководителя ансамбля имени Александрова, передает ТАСС.

Как стало известно, похороны могут состояться 14, 16 и 17 января. Полсотни погибших при крушении самолета похоронят в подмосковных Мытищах.





