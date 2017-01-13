Доктора Лизу опознали по ДНК-экспертизе

Стало известно, что опознано тело погибшей в авиакатастрофе Ту-154 Елизаветы Глинки. Это было сделано с помощью проведенной ДНК-экспертизы.

Также прошла информация о том, когда будет похоронена Доктор Лиза. По предварительным данным, церемония погребения Елизаветы Глинки может состояться 16 января, передает ТАСС. Как уже сообщалось ранее, погибшая будет покоиться на Новодевичьем кладбище.

Напомним, что Елизавета Глинка находилась на борту Ту-154 в момент крушения самолета. Авиалайнер рухнул в море после дозаправки в Адлере. На данный момент причина трагедии не объявлена официально. По некоторой информации, авиакатастрофа могла произойти из-за технической неисправности воздушного судна. Доктор Лиза летела в Сирию, чтобы доставить гуманитарную помощь в госпиталь.